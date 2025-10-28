Премьер-министр Польши Дональд Туск пытается втянуть страны Евросоюза и НАТО в войну с Россией, не понимая, что первой жертвой такого конфликта станет сама Польша. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Но в Варшаве этого не осознают, точнее, не хотят осознать, надеясь на американский «зонтик», на НАТО, на черта-дьявола, но только не на себя самих», — написал сенатор.

Пушков охарактеризовал заявление Туска как провокационное. По его словам, географическое положение Польши сделает ее неизбежной жертвой в случае масштабного конфликта, а не такие страны, как Испания, Италия или Греция.

Сенатор также отметил, что «крайняя враждебность к России является исторической чертой польской правящей элиты». Он добавил, что эта ненависть к Москве для Варшавы уже не раз приводила к трагедиям и сильнее чувства самосохранения.

27 октября Туск сообщил, что решение польского суда, блокирующее запрос Германии об экстрадиции одного из подозреваемых в диверсии на газопроводе «Северный поток», означает, что Украина имеет право атаковать связанные с РФ объекты в любой точке Европы.

Ранее в Совфеде заявили, что Польша разжигает третью мировую войну.