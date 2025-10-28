На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Польше предрекли роль жертвы в случае войны с Россией

Пушков: Туск пытается втянуть НАТО в войну, но Польша станет неизбежной жертвой
true
true
true
close
Pavel Kashaev/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск пытается втянуть страны Евросоюза и НАТО в войну с Россией, не понимая, что первой жертвой такого конфликта станет сама Польша. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Но в Варшаве этого не осознают, точнее, не хотят осознать, надеясь на американский «зонтик», на НАТО, на черта-дьявола, но только не на себя самих», — написал сенатор.

Пушков охарактеризовал заявление Туска как провокационное. По его словам, географическое положение Польши сделает ее неизбежной жертвой в случае масштабного конфликта, а не такие страны, как Испания, Италия или Греция.

Сенатор также отметил, что «крайняя враждебность к России является исторической чертой польской правящей элиты». Он добавил, что эта ненависть к Москве для Варшавы уже не раз приводила к трагедиям и сильнее чувства самосохранения.

27 октября Туск сообщил, что решение польского суда, блокирующее запрос Германии об экстрадиции одного из подозреваемых в диверсии на газопроводе «Северный поток», означает, что Украина имеет право атаковать связанные с РФ объекты в любой точке Европы.

Ранее в Совфеде заявили, что Польша разжигает третью мировую войну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами