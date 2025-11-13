На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме допустили, что Россия первой ударит по Западу: «Лучшая защита – нападение»

Депутат Колесник: Россия первой нанесет удар при реальной угрозе от стран Запада
Владимир Федоренко/РИА Новости

В случае реальной угрозы со стороны Запада Россия может нанести превентивный удар по противнику. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Лучшая защита — это нападение. Если мы увидим и западные страны нас убедят, что действительно нанесут удар, тогда пусть держат свои линзы. Мы не будем ждать удара по нам, чтобы мы понесли потери», — сказал Колесник.

По его словам, в такой ситуации «лучше самим расписать под хохлому» противника.

До этого в Кремле согласились с заявлением сербского лидера Александара Вучича о подготовке европейских стран к войне с РФ. В Москве всегда понимали, что такая опасность существует, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в стране заблаговременно приняли необходимые меры безопасности. В Совфеде считают, что Европе нужно отказаться от конфликта с Россией, если там «не потеряли голову». Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Ранее Сикорский сделал заявление о сроках конфликта на Украине.

