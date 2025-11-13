У экс-замглавы Минобороны России Попова нашли дома раритетный «Маузер»

В доме у бывшего заместителя руководителя Минобороны России генерала армии Павла Попова обнаружили коллекцию оружия, включая раритетный пистолет «Маузер» и ружье, на которое у него не было лицензии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«У Попова имеются два огнестрельных нарезных пистолета «Маузер» и ПМ, охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-27, газовое оружие. Также у него было обнаружено и изъято охотничье нарезное ружье «Вепрь» и 40 патронов к нему», — говорится в сообщении.

В материалах указано, что генерал якобы не знал, что у него нет разрешения на «Вепрь», который был ему подарен на день рождения экс-губернатором Хакасии Виктором Зиминым.

В Главной военной прокуратуре считают экс-замглавы Минобороны создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот». Отмечается, что на эти деньги Попов построил на своей даче двухэтажный дом, баню и гараж, а также меблировал свое имущество.

Ранее стало известно о состоянии бывшего замминистра обороны Попова.