Зеленский заявил об эффективности «дальнобойных санкций» против России

Зеленский заявил об эффективности обычных и «дальнобойных» санкций против России
Jose Luis Magana/AP

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Службы внешней разведки Олегом Иващенко, в ходе которой обсудил «результаты давления на Россию». Публикация появилась в его Telegram-канале.

Он указал на якобы эффект давления на Россию в области добычи и переработки российской нефти. По утверждению главы государства, нефтегазовые доходы якобы сокращаются, а компании теряют «десятки миллиардов долларов».

«Работают эффективно и обычные санкции против России, и украинские дальнобойные санкции. Определены также направления дальнейшего нашего санкционного давления», — написал Зеленский.

До этого военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Владимир Зеленский, говоря о готовящихся ударах вглубь России, пытается террором запугать мирных граждан.

По его словам, Киев анонсирует, рекламирует и предупреждает о том, что России «стоит готовиться». Это элементы террора и запугивания граждан в целом, подчеркнул политолог. Перенджиев считает, что таким образом Украина пытается оказать «давление на Россию», а Зеленский – остановить продвижение ВС РФ в Донбассе.

Ранее в Госдуме допустили «ликвидацию» Зеленского.

