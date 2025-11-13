Обозреватель Саламоне призвал судить Мелони за разрыв Италии с Россией

Политический обозреватель Джузеппе Саламоне захотел судить премьер-министра Италии Джорджу Мелони за разрыв Италии с Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Саламоне считает, что антироссийский крус является диверсией против итальянских граждан, а санкционная политика Рима довела население «до голода и нищеты».

Обозреватель утверждает, что данная ситуация является следствием разрыва отношений с Россией, подчинения приказам Евросоюза и США.

Он добавил, что санкции Запада против Москвы ударили в первую очередь по их инициаторам — они спровоцировали рост цен на нефть и газ.

Правительству Италии следует немедленно отменить рестрикции, а также вернуться к закупке энергоресурсов из РФ, считает Саламоне.

В октябре сообщалось, что уровень бедности в Италии достиг при кабинете министров Джорджи Мелони максимального уровня за десятилетие. В стране также снижаются зарплаты. За последние три года зарплаты в реальном выражении уменьшились на 4,3%.

