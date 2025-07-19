В Италии заявили об ущербе для экономики от пошлин Трампа

Введение Соединенными Штатами 30%-ных пошлин с 1 августа может привести к общему сокращению валового внутреннего продукта (ВВП) Италии на 1,4%, что практически нивелирует прогнозируемый экономический рост страны на 0,6% в текущем году и на 0,8% в 2026 году. Об этом сообщает итальянская деловая газета Il Sole 24 Ore.

Согласно данным, предоставленным газетой, в период с 2025 по 2026 год пошлины, введенные США, могут спровоцировать убытки в размере около €30 миллиардов. В случае введения пошлин в размере 20%, экономический ущерб, по оценкам экспертов, составит около €20 миллиардов.

Управляющий партнер компании EY Марко Давидди отметил, что наиболее уязвимыми окажутся секторы, «наиболее зависимые от США, такие как фармацевтика, агропродовольственный сектор и некоторые отрасли машиностроения». Аналитики считают маловероятным снижение пошлин до уровня ниже 20%.

До этого Дональд Трамп заявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим 10%-ным пошлинам на сталь, алюминий и автомобили из Европейского союза (ЕС). Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ответ на это заявила, что данные пошлины нанесут ущерб трансатлантическим цепочкам поставок, и призвала приложить все усилия для достижения соглашения до 1 августа. В свою очередь, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подтвердил, что ЕС будет добиваться отмены американских пошлин, но одновременно с этим был подготовлен список американских экспортных товаров на сумму €72 миллиарда в год, которые будут обложены ответными пошлинами в случае, если переговоры не приведут к положительному результату.

Ранее политолог объяснил решение Трампа ввести пошлины в размере 30% на товары из ЕС.