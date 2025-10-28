На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о состоянии с бедностью в Италии

Уровень бедности в Италии достиг максимального уровня за десять лет
close
Tony Gentile/Reuters

Уровень бедности в Италии достиг при кабинете министров Джорджи Мелони максимального уровня за десятилетие. Об этом, ссылаясь на данные итальянских министерств и статистической службы, сообщает РИА Новости.

Из них следует, что за время правления Мелони в стране вырос показатель абсолютной бедности. В настоящее время 9,8% домохозяйств не могут приобрести набор базовых товаров и услуг по текущим ценам. Это является максимальным показателем с 2014 года.

Уровень относительной бедности, при котором потребительские расходы домохозяйства ниже условной черты бедности, за три года увеличился до 14,9% населения, что является максимумом с 2017 года.

В стране также снижаются зарплаты. За последние три года зарплаты в реальном выражении уменьшились на 4,3%.

18 сентября политолог Борис Межуев сообщил, что итальянская экономика пострадала от сокращения турпотока из России.

Ранее в Италии заявили об ущербе для экономики от пошлин Трампа.

