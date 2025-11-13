Рубио описал проблему, из-за которой Украине тяжело пережить зиму

Рубио: США ведут переговоры с Киевом, чтобы Украина смогла пережить зиму

США ведут переговоры с Украиной по поводу потребностей ее энергосистемы, заявил на брифинге американский госсекретарь Марко Рубио.

Дипломат отметил, что Вашингтон и Киев обсуждали и обсуждают этот вопрос.

«Безусловно, важно помочь им (украинцам. — «Газета.Ru») пережить зиму. Проблема в том, что энергосистема Украины каждый год истощается», — сказал Рубио.

Он добавил, что стороны ведут переговоры об оборонительном оружии для защиты энергосистемы: постоянно обсуждаются технические аспекты установки конкретного оборудования.

«В конечном итоге это оборудование уничтожается через неделю после установки. Это остается проблемой, и так было последние два-три года», — заключил глава Госдепа.

До этого журнал Foreign Affairs написал, что поврежденная в результате атак российской армии энергосистема Украины, вероятно, не обладает достаточным количеством электроэнергии для обеспечения ею всей страны зимой. Автор статьи Джек Уотлинг допустил, что она станет для республики «самой суровой».

Ранее глава ДНР назвал ситуацию на Украине близкой к критической.