Захарова назвала цель статьи The Financial Times о встрече Лаврова и Рубио

Захарова: The Financial Times статьей хотели сорвать встречу Лаврова и Рубио
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Целью публикации издания The Financial Times о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио на полях Генассамблеи ООН был срыв переговорного процесса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Эта статья в Financial Times была абсолютно точно скомпилирована, она была подогнана под ту задачу, которую они ставили. А кто они? Конечно, британцы. И никакие британские журналисты как таковые. А, конечно, те, кто стоит за ними и над ними. А почему? Да потому что нужно сделать все, с их точки зрения, чтобы сорвать переговорный процесс», — сказала она.

31 октября газета The Financial Times со ссылкой на источники написала, что в США якобы были поражены «непримиримостью» Лаврова во время его краткой встречи с Рубио на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, состоявшейся в сентябре текущего года. Как утверждали авторы статьи, «бескомпромиссные» заявления министра иностранных дел РФ относительно конфликта на Украине привели к сомнениям у американских властей по поводу продуктивности переговоров с российским руководством об урегулировании.

Ранее в МИД РФ оценили публикацию The Financial Times о встрече Лаврова и Рубио.

