Правительство Украины стало зачищать топ-менеджмент «Энергоатома»

Правительство Украины начало массово увольнять топ-менеджеров «Энергоатома» на фоне коррупционного скандала. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» по ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в досрочную отставку был отправлен член правления энергорегулятора Якоб Хартмут, главный консультант президента «Энергоатома» Дмитрий Басов и еще несколько сотрудников компании, которых подозревают в причастности к коррупционным схемам.

«Если в ходе расследования НАБУ будет обнаружена причастность других работников к совершению преступления, и.о. председателя правления обязан их отстранить и содействовать в расследовании в отношении этих лиц», – заявила Свириденко.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики.

В тот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ провело обыски у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в «Энергоатоме». Позднее эту информацию подтвердил и минюст Украины. Галущенко занимал пост министра энергетики Украины с 2021 по 2025 годы.

Ранее в базу «Миротворца» включили участника схемы Миндича.