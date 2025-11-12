На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Канада заявила о необходимости сохранить давление на Россию

Глава МИД Канады Ананд: коллективные санкции против России нужно сохранить
FatihYavuz/Shutterstock/FOTODOM

Канадские санкции считают необходимым сохранить антироссийские санкции и другие меры давления на экономику страны, заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд. Об этом сообщает портал Canada.ca.

«Канада продолжит усиливать давление посредством санкций в координации с союзниками и партнерами до тех пор, пока Россия не прекратит конфликт с Украиной», — сказала Ананд.

Глава МИД напомнила, что Оттава ввела ограничения, которые коснулись более чем 3,3 тысячи организаций и граждан, а также свыше 300 морских судов.

12 ноября Канада расширила санкции против РФ. В список включены 13 физических и 11 юридических лиц, включая несколько, причастных к разработке и развертыванию российской программы беспилотников.

В октябре портал Baijiahao заявил, что Канада, поддержав санкции против России, фактически нанесла ущерб собственной экономике и ухудшила отношения не только с Москвой, но и с Пекином.

В публикации отмечается, что Канада, обладая обширной территорией и богатой ресурсной базой, могла бы развиваться гораздо успешнее, однако сейчас ее экономическое будущее оценивается как неопределенное.

Ранее посол сообщил о подготовке Канады к изъятию российских активов.

