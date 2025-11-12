На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме пообещали «громкий» ответ на британскую агрессию

Депутат ГД Шеремет: у Британии нет причин для агрессии против РФ
Depositphotos

На сегодняшний день у Британии нет причин для проявления агрессии в отношении России. Такое мнение в интервью Дума ТВ высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет, комментируя сообщения о подготовке английского спецназа к захвату нефтяных вышек у берегов России.

«Но если они это сделают, они должны знать, что ответ будет очень серьезный и громкий. И это будет, наверное, последняя капля терпения, которую испытывает Россия со стороны Англии на протяжении многих веков», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, шансов на успех у Лондона нет и никто ему их не даст.

Накануне Military Watch Magazine сообщил, что британский спецназ планирует прибрежные рейды и захват нефтяных вышек у берегов России.

Отмечается, что маневры проходили в период роста напряженности между Россией и Западом, при этом в случае продолжения эскалации военных действий возможны нападения на российское судоходство и его нефтяную инфраструктуру.

По данным издания, Британия задействовала силы специального назначения Королевской морской пехоты из 42-го и 47-го подразделений коммандос в составе оперативной группы для секретной высадки на корабли и захвата вышек.

Ранее Британия отказалась вносить средства в оборонный фонд ЕС.

