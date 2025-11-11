Британия отказалась вносить средства в оборонный фонд ЕС

Правительство Великобритании сочло необоснованным требование внести €6,75 млрд в Оборонный фонд ЕС для доступа к его средствам. Об этом пишет Bloomberg.

Помимо этих средств, Брюссель потребовал от Лондона уплаты административного сбора в размере €150-200 млн. Эти средства должны были позволить стране получить доступ к €150 млрд европейского фонда в рамках программы «Безопасность для Европы» или SAFE.

В правительстве Великобритании отказались выполнить требование Еврокомиссии и подчеркнули, что будут одобрять только такие сделки, которые будут соответствовать интересам страны и ее промышленности. По мнению журналистов, такая позиция Лондона усложнит и так ухудшившиеся после Брексита отношения между ЕС и Великобританией.

До этого бывший глава вооруженных сил королевства Николас Хоутон заявил в парламенте, что Великобритания должна инвестировать в собственную оборону. По словам Хоутона, если Россия не будет остановлена на Украине, стране необходимо готовиться к «большой войне».

Ранее ЕС согласовал создание оборонного фонда в €1,5 млрд для перевооружения.