Спецназ Королевской морской пехоты Великобритании планирует прибрежные рейды и захват нефтяных вышек у берегов России. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что маневры проходили в период роста напряженности между Россией и Западом, при этом в случае продолжения эскалации военных действий возможны нападения на российское судоходство и его нефтяную инфраструктуру.

По данным издания, британские вооруженные силы задействовали силы специального назначения Королевской морской пехоты из 42-го и 47-го подразделений коммандос в составе оперативной группы для секретной высадки на корабли и захвата вышек. Известно, что учения велись в восточной части Балтийского моря, недалеко от украинского фронта.

В октябре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы Великобритании при участии боевых пловцов и украинских диверсантов готовят атаки на критически важную инфраструктуру России, включая газопровод «Турецкий поток». Он также обвинил спецслужбы Великобритании в прямом участии в боевых действиях против РФ и ударах по российским аэродромам.

Ранее Европарламент поддержал полный запрет на импорт на российские газ, нефть и нефтепродукты.