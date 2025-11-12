У правительства Украины много грехов, и коррупция — один из них. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У киевского режима много грехов. Коррупция — один из них. И коррупция — это то явление, которое буквально жрет изнутри киевский режим», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что сегодня на Украине «воруют большую часть тех денег, которые они получают от европейцев и от американцев».

Накануне газета The New York Times сообщила, что антикоррупционные органы Украины — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) — усиливают контроль за властями страны. Журналисты отметили, что украинский лидер Владимир Зеленский пришел в политику, пообещав искоренить коррупцию. Однако обвинения в инсайдерских сделках и коррупции продолжались и во время его президентства, напоминает газета.

Ранее в США заявили, что Украина сделала «большой шаг назад» на пути в ЕС.