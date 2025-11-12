В США заявили, что Украина сделала «большой шаг назад» на пути в ЕС

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Bloomberg: Украина из-за коррупции сделала большой шаг назад на пути в ЕС
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина на фоне коррупционного скандала, связанного с именем соратника украинского лидера Владимира Зеленского Тимура Миндича, сделала большой шаг назад на пути в ЕС. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Это, несомненно, неопровержимое доказательство того, что Украине не стоит помогать, что любые деньги будут украдены, что она — несмотря на все высокопарные разговоры о демократии — ничем не лучше и не отличается от своего агрессора. Заявка Киева на членство в ЕС, безусловно, только что сделала большой шаг назад», — говорится в сообщении.

Как напоминает агентство, Зеленский поддержал расследование предполагаемой коррупционной деятельности его соратника, бизнесмена Тимура Миндича.

10 ноября партия «Европейская солидарность» объявила о запуске в Верховной раде процедуры отставки «непрофессионального и коррумпированного» правительства. Решение было принято на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

Обыски у ближайшего соратника Владимира Зеленского Миндича стали ответом антикоррупционных органов на политику украинского лидера, писала The New York Times. По мнению издания, антикоррупционные органы Украины «усиливают контроль» над «потрясенным» руководством страны. Тем временем партия «Евросолидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко объявила о запуске процедуры отставки кабмина, чтобы сформировать «правительство национального спасения».

Ранее стало известно о тайном приказе Порошенко относительно России и Донбасса.

Новости Украины
