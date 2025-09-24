Канцлер Германии признал сложное положение страны

Мерц: Германия переживает один из самых сложных этапов в современной истории

Германия переживает один из самых сложных этапов в современной истории. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает ТАСС.

По его словам, в настоящий момент все западное сообщество сталкивается с самым серьезным испытанием.

«Только в экономике, ориентированной на рост, мы сможем генерировать необходимые ресурсы для финансирования инфраструктуры, демонстрировать солидарность и гарантировать социальное обеспечение в долгосрочной перспективе», — сказал Мерц.

Он выступил за проведение масштабных реформ в стране.

До этого Мерц потребовал прибегнуть к мерам жесткой экономии. По его словам, Германия «живет не по средствам» и не может позволить себе нынешнюю систему социальной защиты. В связи с этим канцлер призвал пересмотреть систему пособий, на которую в этом году было потрачено больше, чем в рекордном по расходам 2024 году.

Ранее на Западе заявили, что действия Мерца могут привести ФРГ к новому кризису.