Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что увеличение военных бюджетов стран ЕС ведет к перенапряжению их экономик. Об этом сообщает Telegram-канал журналиста кремлевского пула Александра Юнашева «Юнашев Live».

По словам Пескова, европейские страны «вымучивают» у себя дальнейшее увеличение военных бюджетов.

«Это ведет к перенапряжению экономики и возымеет потом в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия», — поделился представитель Кремля.

12 ноября пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что страны Евросоюза из-за финансирования украинского конфликта и желания нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса.

По данным разведслужбы, бюджеты европейских государств оказались пусты. В связи с этим, как полагают в СВР, ЕС хочет заплатить за украинское зерно «украденными российскими активами». Однако их пока «не удается растащить», отметили в пресс-бюро.

Ранее Орбан заявил, что у Европы нет денег на поддержку Украины.