Страны Евросоюза из-за финансирования украинского конфликта и желания нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным разведслужбы, бюджеты европейских государств оказались пусты. В связи с этим, как полагают в СВР, ЕС хочет заплатить за украинское зерно «украденными российскими активами». Однако их пока «не удается растащить», отметили в пресс-бюро.

До этого социолог, руководитель исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини заявил, что Россия нанесла сокрушительное политическое поражение Европейскому союзу. По словам Орсини, странам ЕС теперь необходимо восстанавливаться на фоне этой «трагической действительности».

Эксперт обратил внимание, что до начала специальной военной операции на Украине Европа не воспринимала Россию как равного партнера и не осознавала, что Россия может «сокрушить ее одним ударом». Орсини считает, что украинский конфликт ярко продемонстрировал силу РФ.

Ранее Орбан заявил, что у Европы нет денег на поддержку Украины.