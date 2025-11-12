На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В СВР заявили, что страны ЕС оказались на грани кризиса

СВР: бюджеты стран ЕС пусты из-за стремления нанести поражение России
true
true
true
close
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Страны Евросоюза из-за финансирования украинского конфликта и желания нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным разведслужбы, бюджеты европейских государств оказались пусты. В связи с этим, как полагают в СВР, ЕС хочет заплатить за украинское зерно «украденными российскими активами». Однако их пока «не удается растащить», отметили в пресс-бюро.

До этого социолог, руководитель исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини заявил, что Россия нанесла сокрушительное политическое поражение Европейскому союзу. По словам Орсини, странам ЕС теперь необходимо восстанавливаться на фоне этой «трагической действительности».

Эксперт обратил внимание, что до начала специальной военной операции на Украине Европа не воспринимала Россию как равного партнера и не осознавала, что Россия может «сокрушить ее одним ударом». Орсини считает, что украинский конфликт ярко продемонстрировал силу РФ.

Ранее Орбан заявил, что у Европы нет денег на поддержку Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами