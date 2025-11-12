Украинская армия отступает из-за неблагоприятных погодных условий, которые оставляют мало возможности применять беспилотники против ВС России. Об этом пишет британская газета The Independent.

«Россия пользуется погодой, чтобы наступать небольшими группами, передвигаясь пешком или на мотоциклах, при этом неблагоприятные погодные условия не позволяют украинским войскам задействовать против них (ВС РФ – «Газета.Ru») беспилотники», — говорится в сообщении издания.

На этом фоне, отмечает газета, украинские силы отошли «с нескольких позиций на юге Запорожской области» в условиях ожесточенных боев с ВС РФ.

При этом британский военный аналитик Александр Меркурис обращал внимание на то, что на фоне нарастающего темпа наступлений российской армии президент Украины Владимир Зеленский не признает объективную реальность.

Кроме того, аналитик предположил скорую смену президента Украины на другого человека, который бы продолжил активный антироссийский курс.

Ранее сообщалось, что Зеленский готовится к «возможным выборам» в 2026 году на случай прекращения огня в вооруженном конфликте.