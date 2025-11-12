МИД Белоруссии анонсировал брифинг для дипломатов ЕС

МИД Белоруссии проведет брифинг для дипломатов из ЕС для разъяснения ситуации с Литвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипведомства Максима Рыженкова.

«Ситуация вызвала очень большой интерес и настороженность со стороны наших основных партнеров по ЕАЭС и по Европейскому союзу. В этой связи для того, чтобы обеспечить их полной информацией, развернутыми данными и позицией белорусской стороны сегодня организован в министерстве иностранных дел брифинг», — поделился Рыженков.

Он уточнил, что в брифинге примут участие руководители дипломатических представительств, аккредитованных в Белоруссии.

В конце октября руководство Литвы приняло решение на месяц закрыть границу с Белоруссией в связи с частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе уверены, что эти летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданской авиации. После этого Минск запретил литовским грузовикам передвигаться по территории республики.

11 ноября Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко после обращения литовской стороны поручил МИД организовать переговоры по возобновлению полноценной работы пунктов пропуска на границе.

Ранее в Белоруссии сотни застрявших на границе с Литвой грузовиков отправили на специальные стоянки.