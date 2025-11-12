На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД Белоруссии анонсировал брифинг для дипломатов ЕС

МИД Белоруссии: дипломатам из ЕС разъяснят ситуацию с Литвой
true
true
true
close
Виктор Толочко/Архив/Sputnik/РИА Новости

МИД Белоруссии проведет брифинг для дипломатов из ЕС для разъяснения ситуации с Литвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипведомства Максима Рыженкова.

«Ситуация вызвала очень большой интерес и настороженность со стороны наших основных партнеров по ЕАЭС и по Европейскому союзу. В этой связи для того, чтобы обеспечить их полной информацией, развернутыми данными и позицией белорусской стороны сегодня организован в министерстве иностранных дел брифинг», — поделился Рыженков.

Он уточнил, что в брифинге примут участие руководители дипломатических представительств, аккредитованных в Белоруссии.

В конце октября руководство Литвы приняло решение на месяц закрыть границу с Белоруссией в связи с частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе уверены, что эти летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданской авиации. После этого Минск запретил литовским грузовикам передвигаться по территории республики.

11 ноября Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко после обращения литовской стороны поручил МИД организовать переговоры по возобновлению полноценной работы пунктов пропуска на границе.

Ранее в Белоруссии сотни застрявших на границе с Литвой грузовиков отправили на специальные стоянки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами