На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сотни застрявших на границе Белоруссии и Литвы грузовиков отправили на стоянки

На спецстоянках в Белоруссии разместили 800 литовских грузовиков
true
true
true
close
Shutterstock

Несколько сотен грузовиков, застрявших в Белоруссии на границе с Литвой, разместили на специальных стоянках. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Государственный таможенный комитет Белоруссии.

«На площадках размещено уже 800 литовских грузовиков», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что 350 транспортных средств отправили на стоянку у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Берестовица». Еще 220 машин в данный момент находятся на площадке у КПП «Котловка», 160 фур — у пропускного пункта «Бенякони» и 70 грузовиков — у КПП «Каменный Лог».

10 ноября министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что застрявшие на границе с Литвой грузовики переместят на специальные стоянки. По данным ведомства, всего на границе скопились более 1100 транспортных средств, принадлежащих литовским перевозчикам.

В конце октября власти Литвы приняли решение на месяц закрыть границу с Белоруссией, связав этот шаг с частым появлением в воздушном пространстве республики метеозондов. В Вильнюсе считают, что эти летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданской авиации. В ответ руководство Белоруссии запретило зарегистрированным в Литве и Польше фурам передвигаться по территории страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Литве конфискацией застрявших на границе грузовиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами