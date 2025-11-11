Сотни застрявших на границе Белоруссии и Литвы грузовиков отправили на стоянки

Несколько сотен грузовиков, застрявших в Белоруссии на границе с Литвой, разместили на специальных стоянках. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Государственный таможенный комитет Белоруссии.

«На площадках размещено уже 800 литовских грузовиков», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что 350 транспортных средств отправили на стоянку у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Берестовица». Еще 220 машин в данный момент находятся на площадке у КПП «Котловка», 160 фур — у пропускного пункта «Бенякони» и 70 грузовиков — у КПП «Каменный Лог».

10 ноября министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что застрявшие на границе с Литвой грузовики переместят на специальные стоянки. По данным ведомства, всего на границе скопились более 1100 транспортных средств, принадлежащих литовским перевозчикам.

В конце октября власти Литвы приняли решение на месяц закрыть границу с Белоруссией, связав этот шаг с частым появлением в воздушном пространстве республики метеозондов. В Вильнюсе считают, что эти летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданской авиации. В ответ руководство Белоруссии запретило зарегистрированным в Литве и Польше фурам передвигаться по территории страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Литве конфискацией застрявших на границе грузовиков.