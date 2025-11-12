В России прокомментировали попытку Британии создать тайный канал связи с Путиным

Британским спецслужбам доверять нельзя, заявил в беседе с «Лентой.ру» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя попытку Великобритании создать тайный канал связи с российской стороной.

По его словам, США и Великобритания всегда вели сложную игру за влияние и были соперниками во всех вопросах, особенно касающихся работы спецслужб. Он пояснил, что России нужно быть аккуратной с британскими спецслужбами, потому что они всегда выступали в качестве провокаторов и так или иначе участвовали во всех конфликтах.

«Когда они видят, что что-то происходит без их участия, то всегда пытаются искать там свои интересы. [...] У них свои интересы, расходящиеся с интересами мира», — сказал Чепа.

12 ноября стало известно, что советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл пытался наладить канал связи с Россией. В начале 2025 года он провел телефонный разговор с помощником российского президента Юрием Ушаковым, чтобы донести до Москвы позицию Британии и ЕС по конфликту на Украине. Отмечается, что желание Лондона было продиктовано опасениями Европы из-за непоследовательности президента США Дональда Трампа в вопросе поддержки Киева. Однако беседа прошла не очень удачно и не привела к созданию канала связи между Лондоном и Москвой.

Ранее в Европе заговорили о смене стратегии в отношениях с Россией.