В Белоруссии выразили готовность на переговоры с Литвой

МИД: Белоруссия готова к диалогу с Литвой по нормализации ситуации на границе
close
Виктор Толочко/РИА Новости

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что республика готова к переговорам с Литвой по нормализации ситуации на границе двух стран в любой момент без предварительных условий. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Минск направил Литве предложения по возобновлению работы пунктов пропуска на общей границе и ждет ответ.

«Мы между тем нацелены на скорейшее урегулирование ситуации. С учетом того, что она зашла уже совершенно дальше полномочий уполномоченных пограничных служб наших двух стран, принято решение, что дальнейшими переговорами с литовской стороной будет заниматься министерство иностранных дел», — сказал Рыженков.

Он отметил, что следующие меры должны включать целый комплекс политических и дипломатических решений, направленных «на скорейшее урегулирование ситуации и восстановление нормального функционирования нашей границы в интересах граждан обеих стран».

«Мы готовы к переговорам в любой момент на любой территории без каких-либо предварительных условий», — сказал белорусский министр.

В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц, объяснив это появлением в воздушном пространстве страны метеозондов, используемых, по мнению Вильнюса, для контрабанды и представляющих опасность для гражданской авиации. В ответ Минск ввел запрет на передвижение по белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Литве и Польше.

Ранее Литва выразила протест Белоруссии из-за новых «гибридных атак».

