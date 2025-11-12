Володин рассказал о влиянии санкций на сельское хозяйство России

Российская сельскохозяйственная отрасль демонстрирует хорошие результаты, несмотря на санкции. Об этом перед началом правительственного часа на тему развития современных технологий производства заявил председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин, передает канал «Дума.ТВ».

По его словам, данная отрасль является преимуществом экономики страны.

«Вы хорошо помните, когда сельское хозяйство считали черной дырой. Сейчас у нас, если брать экспортный потенциал и средства, которые получает бюджет, больше, чем от продаж оружия», — отметил Володин.

В ходе выступления он рассказал, что в рамках развития отрасли проводятся активные работы по внедрению новых технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ). Володин добавил, что на сегодняшний день вопросы продовольственной безопасности эффективно решены, поскольку такой ситуации, как в 70-е, 80-е и 90-е годы, нет. Россия сейчас может себе позволить продавать «излишки», при этом важно, чтобы в рацион россиян также попадали качественные продукты, добавил председатель ГД.

До этого глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут рассказала, что поправки в закон о торговле для долгосрочных контрактов сетей и поставщиков позволят исключить скачки цен на продукты питания в РФ.

Ранее Мишустин назвал сроки завершения инвентаризации сельхозземель.