На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В правительстве РФ рассказали, что позволит исключить скачки цен на продукты

Лут: поправки в закон о торговле позволят исключить скачки цен на продукты в РФ
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут рассказала, что поправки в закон о торговле для долгосрочных контрактов сетей и поставщиков позволят исключить скачки цен на продукты питания в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лут, одной из важных задач Минсельхоз видит расширение практики долгосрочных контрактов между производителями продуктов и торговыми сетями.

«Считаем, что соответствующие изменения закона о торговле, которые мы сейчас прорабатываем совместно с Минпромторгом, поможет исключить скачки цен на отдельные группы продовольственных товаров», — добавила она.

9 ноября доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко рассказала, что цены на красную рыбу и икру в российских магазинах могут увеличиться на 5-7%.

По ее словам, роста цен следует ожидать уже к этому Новому году.

Как рассказала Ильяшенко, на начало октября 2025 года средние потребительские цены на рыбу лососевых пород составили 1 381 руб. за кг. Это на 16,8% больше, чем в 2024 году. А средние цены на красную икру достигли 9 441 руб. за кг, увеличившись на 36,3%.

Ранее врач рассказал, сколько рыбы необходимо есть взрослым и детям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами