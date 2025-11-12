В правительстве РФ рассказали, что позволит исключить скачки цен на продукты

Лут: поправки в закон о торговле позволят исключить скачки цен на продукты в РФ

Глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут рассказала, что поправки в закон о торговле для долгосрочных контрактов сетей и поставщиков позволят исключить скачки цен на продукты питания в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лут, одной из важных задач Минсельхоз видит расширение практики долгосрочных контрактов между производителями продуктов и торговыми сетями.

«Считаем, что соответствующие изменения закона о торговле, которые мы сейчас прорабатываем совместно с Минпромторгом, поможет исключить скачки цен на отдельные группы продовольственных товаров», — добавила она.

9 ноября доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко рассказала, что цены на красную рыбу и икру в российских магазинах могут увеличиться на 5-7%.

По ее словам, роста цен следует ожидать уже к этому Новому году.

Как рассказала Ильяшенко, на начало октября 2025 года средние потребительские цены на рыбу лососевых пород составили 1 381 руб. за кг. Это на 16,8% больше, чем в 2024 году. А средние цены на красную икру достигли 9 441 руб. за кг, увеличившись на 36,3%.

Ранее врач рассказал, сколько рыбы необходимо есть взрослым и детям.