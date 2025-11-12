В России призвали иностранные государства осудить угрозы США в адрес Венесуэлы

Совфед призвал парламенты других государств осудить угрозы США в адрес Венесуэлы

Совет Федерации призвал международные парламентские организации и парламенты иностранных государств осудить угрозы США в адрес Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление верхней палаты.

Отмечается, что Россия призывает иностранные государства выступить за сохранение мира в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.

Также сенаторы обратили внимание, что провокационные действия Соединенных Штатов в Карибском бассейне ведут к опасному росту напряженности в регионе.

10 ноября председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщал, что на рассмотрение палаты внесут проект обращения к парламентам стран ООН и мировому сообществу относительно эскалации у границ Венесуэлы. Документ рассмотрели 11 ноября.

В проекте обращения говорится, что депутаты намерены призвать парламенты государств — членов ООН, международные парламентские организации и мировое сообщество осудить усиление военного присутствия США в южной части Карибского моря вблизи территориальных вод Венесуэлы под предлогом борьбы с наркокартелями.

6 ноября администрация президента США Дональда Трампа заявила конгрессу, что Соединенные Штаты не планируют наносить военные удары по Венесуэле и не имеют для этого юридических оснований.

