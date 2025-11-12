На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России призвали иностранные государства осудить угрозы США в адрес Венесуэлы

Совфед призвал парламенты других государств осудить угрозы США в адрес Венесуэлы
true
true
true
close
Лео Альварес/РИА Новости

Совет Федерации призвал международные парламентские организации и парламенты иностранных государств осудить угрозы США в адрес Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление верхней палаты.

Отмечается, что Россия призывает иностранные государства выступить за сохранение мира в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.

Также сенаторы обратили внимание, что провокационные действия Соединенных Штатов в Карибском бассейне ведут к опасному росту напряженности в регионе.

10 ноября председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщал, что на рассмотрение палаты внесут проект обращения к парламентам стран ООН и мировому сообществу относительно эскалации у границ Венесуэлы. Документ рассмотрели 11 ноября.

В проекте обращения говорится, что депутаты намерены призвать парламенты государств — членов ООН, международные парламентские организации и мировое сообщество осудить усиление военного присутствия США в южной части Карибского моря вблизи территориальных вод Венесуэлы под предлогом борьбы с наркокартелями.

6 ноября администрация президента США Дональда Трампа заявила конгрессу, что Соединенные Штаты не планируют наносить военные удары по Венесуэле и не имеют для этого юридических оснований.

Ранее WP узнала об обращении Мадуро за помощью к Путину из-за США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами