В Кремле оценили сообщение о возможном отказе Армении от российского зерна

Песков: сообщение СВР об отказе Армении от зерна РФ не может быть голословным
true
true
true
close
Кирилл Брага/РИА Новости

Сообщение Службы внешней разведки (СВР) о возможном отказе Армении от российского зерна не может быть голословным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Сообщения СВР не бывают голословными», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Россия продолжает развивать взаимодействие на двухсторонней основе и в рамках интеграционных процессов с Арменией, будет это делать и дальше.

Песков отметил, что частые контакты между руководителями России и Армении осуществляются.

«У нас много вопросов на повестке двустороннего сотрудничества, надеемся, что сотрудничество будет продолжено», — добавил пресс-секретарь.

12 ноября на портале Службы внешней разведки (СВР) России появилась информация, что армянские власти в стремлении «отвязаться» от России хотят начать покупать часть нужных республике запасов зерна у Украины. В публикации говорилось, что из-за того, что стоимость украинского зерна превышает цену российского аналога, ЕС, который и является инициатором происходящего, придется компенсировать разницу своими средствами и платить Армении «на постоянной основе».

Тем не менее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не планирует отказываться от российского зерна.

Ранее в Армении заявили о начале поставок российской пшеницы в страну через Азербайджан.

