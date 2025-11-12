На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пашинян рассказал, откажется ли Армения от российского зерна

Пашинян: Армения не планирует отказываться от российского зерна
Александр Вильф/Фотохост-агентство «РИА Новости»

Армения не намерена отказываться от российского зерна. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, его слова приводит РИА Новости.

12 ноября на портале Службы внешней разведки (СВР) России появилась информация, что армянские власти в стремлении «отвязаться» от России хотят начать покупать часть нужных республике запасов зерна у Украины.

«Такого быть не может. Я впервые нарушаю свой принцип не комментировать то, чего я не читал, но заявляю, что это абсолютная несообразность», — сказал он, комментируя заявление российской спецслужбы.

В публикации СВР говорилось, что из-за того, что стоимость украинского зерна превышает цену российского аналога, Европейскому союзу, который и является инициатором происходящего, придется компенсировать разницу своими средствами и платить Армении «на постоянной основе».

4 ноября армянский министр экономики Геворг Папоян сообщал, что российская пшеница теперь доставляется в Армению по железной дороге через Азербайджан.

Ранее в МИД Армении создали департамент европейской интеграции.

