В Польше появится новая конституция

Власти Польши скоро начнут работу над проектом новой конституции. Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий в интервью телеканалу wPolsce24.

По словам политика, польская конституция в последние два года регулярно нарушается. Поэтому в ближайшем будущем будет создан конституционный совет. При этом президент не будет отвечать за форму проекта нового основного закона.

Навроцкий предупредил, что если главные политические силы Польши не смогут договориться об основных пунктах новой конституции, то в следующем году в стране по этому вопросу может быть проведен общенациональный референдум.

Разработка новой конституции Польши была в числе главных предвыборных обещаний Навроцкого. Действующая конституция была принята в 1997 году.

Кароль Навроцкий 6 августа 2025 года официально вступил в должность президента Польши, приняв присягу. В своей инаугурационной речи политик объявил о намерении создать сильнейшую армию в НАТО среди европейских членов, бороться с нелегальной миграцией, отказаться от перехода на евро, а также провести независимую внешнюю политику.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал «стоять на своем» в диалоге с новым президентом Польши.