Президент Казахстана заявил о намерении страны укреплять традиционные ценности

Казахстан нацелен на укрепление традиционных ценностей вопреки влиянию Запада. Об этом в ходе выступления на национальном курултае заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

«Мы не можем и не будем идти на поводу тех, кто под влиянием западных и иных веяний продвигает чуждые для нашей культуры ценности», — подчеркнул Токаев, обратив внимание, что такого рода ценности противоречат дуалистической основе мира.

Он отметил необходимость сохранения традиционных семейных ценностей, назвав противоположную пропаганду Запада деструктивной.

До этого глава нижней палаты парламента Казахстана (Мажилис) Ерлан Кошанов в ходе встречи с главой Совета Федерации России Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что будет пресекать резкие высказывания депутатов о России.

Ранее Казахстан заподозрили в переговорах с Украиной о поставках военной продукции РФ.