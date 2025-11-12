Захарова назвала преступлением искажение речи Трампа британским Би-би-си

Британский телеканал Би-би-си, исказивший речь американского президента Дональда Трампа допустил чудовищное преступление. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе эфира на радио Sputnik.

«Это были подтасовки за счет цензурирования его выступления (Трампа – ред.). Вообще, для тех, кто заявляет, что он является свободной независимой прессой в условиях запрета цензуры, это является чудовищным преступлением», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, такие инциденты в особенности являются преступлением когда от речи человека зависит не только судьба его самого, но и целого народа.

3 ноября газета Daily Telegraph обратила внимание на речь Трампа в передаче Panorama. Она была смонтирована так, чтобы зрители подумали, что политик поощряет беспорядки на Капитолийском холме. Создатели сюжета соединили кадры начала выступления Трампа с тем, что он сказал почти час спустя.

Таким образом лидер Соединенных Штатов «сообщил» сторонникам, что планирует пойти с ними, чтобы «бороться изо всех сил». А в действительности американский лидер говорил, что присоединится к ним, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными».

Ранее Лавров назвал позором ситуацию с Би-би-си.