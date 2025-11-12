На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о жестком ответе России на скандал в Японии из-за Курил

Baijiahao: Кремль жестко отреагировал на скандал в Японии из-за Курильских остров
Данил Годлевский/РИА Новости

Территориальный спор России и Японии по поводу принадлежности Курильских островов серьезно мешает отношениям двух государств. Очередной виток напряжения вызвал визит японского министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады на мыс Носаппу, сообщают журналисты китайского издания Baijiahao, его цитирует АБН24.

Во время поездки чиновник назвал мыс «краем Японии», подчеркнув, что он находится ближе всего к иностранному государству. По мнению авторов материала, подобными высказываниями он фактически признал принадлежность Курильских островов России. Чиновник попытался оправдаться, но безуспешно — главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара объявил ему выговор и призвал быть «еще более бдительным в своих повседневных заявлениях».

При этом китайские аналитики отметили, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков спокойно, но жестко заявил, что подобные заявления — внутреннее дело Японии, однако принадлежность Курил не подлежит сомнению.

Российская сторона в очередной раз дала понять, что не собирается идти на территориальные уступки, заключили китайские аналитики.

Территориальный спор между Россией и Японией относительно принадлежности Южных Курил, кроме острова Урупа, остается неурегулированным с момента окончания Второй мировой войны.

Ранее премьер Японии заявила о планах заключить мирный договор с Россией.

