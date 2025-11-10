«Иностранные территории». В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах

В Японии разгорелся скандал на фоне заявления министра Хитоси Кикавады о принадлежности Южных Курил. Чиновник назвал их иностранными, имея в виду Россию. Министр попытался оправдаться, но безуспешно — второй человек в правительстве Японии объявил ему выговор и призвал быть «еще более бдительным в своих повседневных заявлениях». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара сделал выговор министру по делам Окинавы и Северных территорий (так Токио называет южные Курильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и гряду Хабомаи, которые считает своими) Хитоси Кикаваде за публичное заявление о том, что Курильские острова принадлежат России, пишет Yahoo Japan.

8 ноября чиновник осмотрел мыс Носаппу — самую северо-восточную точку Японии в городе Нэмуро (префектура Хоккайдо), расположенную напротив Южных Курил.

«Это самый край Японии. <...> Или, может быть, грубо называть эти территории краем <…>

Они расположены ближе всего к иностранному государству, поэтому я думаю, важно увидеть их своими глазами»,

— поделился Кикавада впечатлениями с журналистами и пожелал, чтобы молодые японцы «посещали эти места как можно чаще и хорошо ощущали эту дистанцию».

Затем министр встретился в Нэмуро с бывшими жителями Курильских островов. По информации Yomiuri, там Кикавада признал, что его слова «могли быть неправильно поняты». Чиновник подчеркнул, что в будущем будет внимательнее и станет «подбирать слова ответственно».

Однако после этой встречи министр в ходе общения с прессой попытался оправдаться . По словам Кикавады, мэр Нэмуро Масатоси Исигаки объяснил ему, что мыс Носаппу станет воротами в зарубежные страны, и поэтому он в своем высказывании имел в виду «окно» в близлежащие государства.

«Я никогда не имел в виду, что это «близость к зарубежным странам», — добавил министр.

Территориальный спор между Россией и Японией относительно принадлежности Южных Курил, кроме острова Урупа, остается неурегулированным с момента окончания Второй мировой войны. Москва считает суверенитет над этими территориями законным, а Токио включает их в состав своей префектуры Хоккайдо. В связи с этим стороны до сих пор не заключили мирный договор.

Неоднозначная реакция

После заявления Кикавады главный секретарь кабмина Японии Кихара, второй человек в правительстве страны, провел пресс-конференцию. Репортеры поинтересовались, можно ли истолковать заявление министра по делам Окинавы как признание Японией Северных территорий российскими. Кихара ответил, что слова Кикавады вызвали неоднозначную реакцию и «могут привести к недопониманию».

«Северные территории являются неотъемлемой территорией нашей страны <…> Слова [Кикавады] могут привести к неверному пониманию этой позиции»,

— подчеркнул Кихара и заверил, что японское правительство продолжит прилагать все усилия для решения вопроса Северных территорий.

Главный секретарь кабмина Японии уточнил, что призвал чиновника быть «еще более бдительным в своих повседневных заявлениях» и исключил его увольнение.

«Я хотел бы, чтобы министр Кикавада продолжал усердно работать, учитывая эти моменты», — добавил Кихара.

Стремление к миру

В конце октября новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити признала, что отношения с Россией находятся «в тяжелой ситуации». Однако курс Токио заключается в том, чтобы «решить территориальную проблему».

После ее заявления официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва — сторонник заключения мирного договора с Японией . Но сейчас Япония занимает «весьма недружественную позицию в отношении России», а также присоединилась ко всем незаконным санкциям и ограничениям, напомнил он.

По мнению МИД России, Токио пытается использовать украинскую тематику, чтобы «удовлетворить нелегитимные территориальные притязания» на южные Курилы. В дипведомстве обратили внимание, что в японском информпространстве читателю активно прививается мысль о нацеленности России на «силовые методы решения проблем», «параллелях» между «вторжением на Украину» и «незаконным захватом северных территорий советскими войсками» в 1945 году.