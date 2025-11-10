В Кремле назвали скандал с Курильскими островами внутренним делом Японии

Кремль в курсе скандала вокруг министра по делам Окинавы и Северных территорий Хитоси Кикавады и тем, что он назвал Курильские острова «иностранными территориями», но считает эти разбирательства внутренним делом Японии. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело Японии. Вы знаете, территориальная принадлежность этих островов ни у кого не должна вызывать сомнений», — сказал официальный представитель Кремля.

Накануне министр Кикавада назвал Курилы иностранными территориями, имея в виду Россию. Чиновник попытался оправдаться, но безуспешно — главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара объявил ему выговор и призвал быть «еще более бдительным в своих повседневных заявлениях».

Территориальный спор между Россией и Японией относительно принадлежности Южных Курил, кроме острова Урупа, остается неурегулированным с момента окончания Второй мировой войны. Москва считает суверенитет над этими территориями законным, а Токио включает их в состав своей префектуры Хоккайдо. В связи с этим стороны до сих пор не заключили мирный договор.

Ранее премьер Японии заявила о планах заключить мирный договор с Россией.