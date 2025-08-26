Австралия объявила о высылке из страны посла Ирана

Австралия объявила о высылке посла Ирана и еще трех сотрудников посольства в Канберре. Об этом сообщает CNN.

Причиной стала причастность Ирана к как минимум двум антисемитским атакам на территории Австралии, факт которой установило разведывательное управление страны.

Австралийская служба безопасности и разведки (ASIO) выявила связь между Корпусом стражей исламской революции Ирана и поджогами в 2024 году еврейского ресторана Lewis Continental Kitchen в районе Бонди в Сиднее, а также синагоги «Адасс Исраэль» в Мельбурне. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал эти инциденты чрезвычайными и опасными актами агрессии.

«Послу Ирана Ахмаду Садеги и трем другим дипломатическим сотрудникам было дано семь дней на то, чтобы покинуть страну», — заявил Альбанезе.

Премьер обвинил Иран в желании расширить ближневосточный конфликт на территорию Австралии, попытке навредить австралийским евреям, а также «посеять страх, ненависть и раскол в обществе».

Австралия временно закрыла посольство в Иране из-за угрозы безопасности сотрудников. Гражданам страны также рекомендовали срочно покинуть Иран.

Ранее в Иране обвинили Россию в помощи Израилю во время конфликта.