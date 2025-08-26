На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Австралия объявила о высылке из страны посла Ирана

CNN: Австралия высылает посла Ирана из-за антисемитских нападений

Австралия объявила о высылке посла Ирана и еще трех сотрудников посольства в Канберре. Об этом сообщает CNN.

Причиной стала причастность Ирана к как минимум двум антисемитским атакам на территории Австралии, факт которой установило разведывательное управление страны.

Австралийская служба безопасности и разведки (ASIO) выявила связь между Корпусом стражей исламской революции Ирана и поджогами в 2024 году еврейского ресторана Lewis Continental Kitchen в районе Бонди в Сиднее, а также синагоги «Адасс Исраэль» в Мельбурне. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал эти инциденты чрезвычайными и опасными актами агрессии.

«Послу Ирана Ахмаду Садеги и трем другим дипломатическим сотрудникам было дано семь дней на то, чтобы покинуть страну», — заявил Альбанезе.

Премьер обвинил Иран в желании расширить ближневосточный конфликт на территорию Австралии, попытке навредить австралийским евреям, а также «посеять страх, ненависть и раскол в обществе».

Австралия временно закрыла посольство в Иране из-за угрозы безопасности сотрудников. Гражданам страны также рекомендовали срочно покинуть Иран.

Ранее в Иране обвинили Россию в помощи Израилю во время конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами