Умер экс-депутат Рады Геннадий Балашов, против которого Украина ввела санкции

Ушел из жизни экс-депутат Верховной рады Геннадий Балашов, против которого президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции. Об этом сообщил депутат украинского парламента Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Мои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память», — написал он.

Балашов умер за границей, поскольку покинул Украину еще в 2022 году. Причина смерти неизвестна.

Балашов — депутат Верховной рады III созыва, которая работала с мая 1998 года по апрель 2002 года. В 2019 году он участвовал в выборах президента, как кандидат от своей партии «5.10». В итоге занял 14-е место с результатом 0,17%.

Известно, что на Украине против Балашова заведено уголовное дело, однако нет информации, по какой именно статье.

20 июля Зеленский ввел санкции против двух россиян и трех украинцев, среди которых был Геннадий Балашов. Как сообщил журналистам советник президента Украины Владислав Власюк, санкции введены за «участие в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизацию вооруженной агрессии Российской Федерации».

Ранее украинский депутат допустил свой арест после перепалки с Зеленским в Верховной раде.