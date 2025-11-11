На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Официальному представителю МИД Японии бессрочно запретили въезд в Россию

Россия бессрочно запретила въезд в страну официальному представителю МИД Японии
Anadolu/Getty Images

Россия бессрочно запретила въезд в страну официальному представителю МИД Японии Тосихиро Китамуре и еще 29 японским гражданам. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«В рамках ответных мер в отношении продолжающихся т.н. санкционных действий официального Токио против нашей страны, увязываемых со специальной военной операцией, принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию [для 30 граждан Японии]», — отмечается в сообщении.

В «черный список» внесены японские журналисты, профессора университетов и другие деятели.

18 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа санкции Токио против Москвы и будет принимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера.

12 сентября Япония объявила о введении санкций против 52 российских организаций и 10 граждан России на фоне конфликта на Украине. В частности, ограничения распространяются на детский лагерь «Артек», Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и его президента Аймани Кадырову, а также на Движение первых.

Ранее в Японии ответили на призыв США отказаться от энергоносителей из РФ.

