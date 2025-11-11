В Госдуме объяснили попытку угона МиГ-31

Попытка угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал» на Украину была нужна не только для провокации и разжигания конфликта, но и чтобы завладеть новейшими технологиями России. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, Украина являлась лишь инструментом в руках западных спецслужб. Он отметил, что Запад курирует подобные операции через Украину, чтобы показательно быть непричастным.

Союзники Киева нацелены на продолжение конфликта, поэтому они намерены проводить любые провокации, в том числе с помощью похищенного оружия большой мощности, и следует быть к этому готовыми, предупредил Белик.

Военная разведка Украины при поддержке британских спецслужб разработала операцию по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Российскую боевую машину планировалось использовать для провокации против НАТО. Летчику и штурману обещали деньги, гражданство ЕС и пиво в Мюнхене. Что известно о попытке угона российского истребителя и сколько стоит этот самолет — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее генерал раскрыл, чем мог обернуться угон МиГ-31.