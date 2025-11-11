На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Грузии назвали условие для возвращения в ПАСЕ

Политик Самхарадзе: ПАСЕ не должна призывать к внеочередным выборам в Грузии
true
true
true
close
РИА Новости

Грузинская делегация вернется к работе в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после того, как орган снимет требование о проведении внеочередных выборов в республике. Об этом заявил председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Требование ПАСЕ провести внеочередные выборы в Грузии, зафиксированное в январской резолюции Ассамблеи, является «красной линией». Грузия не будет принимать участие в сессиях, пока ПАСЕ не изменит свою позицию», — подчеркнул Самхарадзе.

Он добавил, что требование ПАСЕ о проведении новых выборов в Грузии является «политически мотивированным», отсутствуют доказательства фальсификации итогов выборов в парламент в октябре 2024 года.

В конце января Грузия прекратила работу в ПАСЕ из-за принятой резолюции, призывающей власти республики провести новые выборы в парламент. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал эти требования оскорбительными, но допустил возвращение в ПАСЕ при их пересмотре. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Грузию не позвали на форум по расширению Евросоюза.

