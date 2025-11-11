На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе подтвердили планы создать новую разведку с фон дер Ляйен во главе

Представитель Еврокомиссии подтвердил планы создать в ЕС новый орган разведки
true
true
true
close
Florence Lo/Reuters

В Брюсселе подтверждают сообщения о плахах Еврокомиссии (ЕК) создать новую структуру, занимающуюся вопросами безопасности и разведки. Об этом заявил представитель ЕК, передает ТАСС.

11 ноября газета Financial Times сообщила, что ЕК намерена создать новый разведывательный орган Евросоюза, главой которого станет руководитель ведомства Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщили источники FT, Еврокомиссия «изучает пути укрепления своих возможностей в области безопасности и разведки».

По данным британской газеты, «в рамках этого подхода рассматривается вопрос о создании специального органа».

Кроме того, Евросоюз намерен создать специализированный Центр для борьбы с якобы дезинформацией со стороны России, Китая и других стран.

Автором инициативы выступила Урсула фон дер Ляйен. Публикация документа, на который ссылается газета, запланирована на 12 ноября. В нем утверждается, что «гибридные атаки» России и Китая с целью распространения влияния на Европу являются главной угрозой для ЕС.

Ранее в США закрыли центр Госдепа, обвинявший Россию в «дезинформации и пропаганде».

