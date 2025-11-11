На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спецтрибунал» против России оказался под угрозой

Euronews: спецтрибунал против России оказался под угрозой из-за нехватки средств
true
true
true
close
Jana Rodenbusch/Reuters

Так называемый «спецтрибунал» против России, над которым работает Совет Европы, оказался под угрозой из-за недостатка финансирования. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источники.

По данным собеседников, европейским странам все сложнее выполнять финансовые обязательства без поддержки США. Спонсоры опасаются, что администрация Дональда Трампа продолжит отказываться от участия в многосторонних инициативах, что затрудняет сбор средств на запуск «спецтрибунала».

Основными спонсорами являются страны G7, однако пока неясно, готовы ли они финансировать проект на постоянной основе, говорится в тексте. По данным источников, Франция, Германия, Италия и Великобритания не проявляют активного участия в реализации «спецтрибунала».

В конце января генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других представителей руководства РФ. По его словам, Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

Ранее стало известно, что Эстония войдет в руководящий комитет «спецтрибунала» против России.

