Недавние обыски у предпринимателя и совладельца студии «Квартал 95»Тимура Миндича являются своеобразным ответом украинскому президенту Владимиру Зеленскому, близким соратником которого является Миндич. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Издание подчеркивает, что Зеленский изначально обещал искоренить коррупцию на Украине. Однако, несмотря на это обещание, в период его президентства не прекращаются обвинения в коррупционных сделках, особенно в энергетической сфере. Когда летом этого года украинский президент попытался ослабить антикоррупционные органы, они в тот момент занимались расследованием дел, касающихся представителей его ближайшего окружения, как утверждают антикоррупционные активисты. NYT отмечает, что вместо того, чтобы отступить под давлением Зеленского, антикоррупционные органы Украины усиливают давление на высшее руководство страны.

Речь идет, в частности, об обысках у Миндича, которые провели детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Украинское издание «Страна.ua» полагает, что эти обыски, проводимые в рамках расследования масштабных коррупционных схем в энергетическом секторе, являются серьезным предупреждением лично для президента. Несмотря на то, что Миндич покинул страну, на Украине остаются другие фигуранты этого дела, включая бывшего заместителя главы «Энергоатома» и министра юстиции Германа Галущенко, у которого также прошли обыски 10 ноября.

«Страна.ua» также утверждает, что весной 2025 года на Украине сформировалась «ситуативная «антизеленская» коалиция». В ее состав входят структуры, ранее связанные с Демократической партией США, в том числе руководство и ключевые сотрудники НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), грантовые организации, а также политические фигуры, такие как Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

