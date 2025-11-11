Эксперт рассказал, зачем Лондон хотел угнать МиГ-31

Российские истребители МиГ-31 обладают не только ракетами «Кинжал», но и, среди прочего, уникальным стеклом, которое может выдержать температуру до трех тысяч градусов. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«На МиГ-31К, который и запускает «Кинжалы», стоит новая станция наведения ракет, новый радиолокационный прицел. Также там есть другая уникальная аппаратура. Интерес могут представлять даже компоненты, из которых МиГ-31 создавался. Например, стекло его кабины может выдерживать температуры более чем в 3 тыс. градусов и является уникальным», — подчеркнул он.

По словам Кнутова, для западной разведки такие компоненты российского истребителя представляют собой огромную ценность.

При этом, по мнению эксперта, если бы «Кинжал» попал в руки западных специалистов и спецслужб, они бы не смогли полностью воспроизвести эту технологию.

Военная разведка Украины при поддержке британских спецслужб разработала операцию по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Российскую боевую машину планировалось использовать для провокации против НАТО. Летчику и штурману обещали деньги, гражданство ЕС и пиво в Мюнхене. Что известно о попытке угона российского истребителя и сколько стоит этот самолет — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

