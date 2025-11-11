Царев: обыски у Миндича — инструмент давления на Зеленского

Обыски у бизнесмена Тимура Миндича, который считается одним из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского, — не просто эпизод борьбы с коррупцией, а инструмент давления на самого лидера страны. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политик, экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Миндич сам никому не интересен, это удар по Зеленскому. <...> Который не слушается [президента США Дональда] Трампа. И это попытка его приструнить, взять под контроль», — считает Царев.

По его словам, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) активизировалось неслучайно: Зеленский, по мнению его западных кураторов, стал слишком независимым.

О том, что детективы НАБУ пришли с обысками к Миндичу стало известно 10 ноября.

В отношении Миндича ведомство ведет расследование по широкому спектру дел. В частности, бизнесмена подозревают в коррупции при закупках дронов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проворачивании преступных схем на энергорынке. Детективы прослушивают разговоры из его квартиры, где он мог общаться в том числе и с Зеленским.

Ранее депутат Рады сообщил о пребывании Миндича в Польше на фоне обысков.