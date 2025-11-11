На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Рады сообщил о пребывании Миндича в Польше на фоне обысков

Депутат Гончаренко: соратника Зеленского Миндича 10 ноября видели в Варшаве
Еврейская община города Днепр

Фигуранта дела о масштабной коррупции в энергетическом секторе Украины и соратник президента Владимира Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича, 10 ноября видели в Варшаве. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По его информации, Миндич посетил варшавскую синагогу хасидов Chabad Lubavitch и остановился в отеле Raffles Europejski, номер 4409.

Ранее другой депутат Рады, Ярослав Железняк, предположил, что бизнесмен может скрываться в Израиле или Австрии. Гончаренко также сообщил, что накануне обысков Миндич покинул Украину, используя израильский паспорт.

В понедельник, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой провело обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, у совладельца фирмы «Квартал 95» Миндича и в компании «Энергоатом». По данным украинских СМИ, Миндич покинул страну за несколько часов до обысков, а за границей оказались также его сообщники — братья Александр и Михаил Цукерманы.

Вечером Галущенко и Миндич попали в списки украинского сайта «Миротворец», где их назвали мародерами, ворами и членами организованной преступной группы. НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) сообщило, что через энергетический сектор было отмыто около $100 млн.

Ранее NYT назвала обыски у совладельца «Квартала 95» ответом Зеленскому.

