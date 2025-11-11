На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ хотят отступить из окруженного Покровска

FT: украинские военные предложили руководству ВСУ отступить из Покровска
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Украинские военные обратились к руководству ВСУ с просьбой отступить из Красноармейска (украинское название – Покровск), «пока не стало слишком поздно». Об этом пишет газета Financial Times.

«В этом месяце, когда российские войска продвинулись вглубь разрушенного украинского опорного пункта Покровск, представители украинских военных и гражданского общества обратились к своему руководству с просьбой отступить, пока не стало слишком поздно», — говорится в сообщении издания.

По словам бывшего заместителя обороны Украины Виталия Дайнего, ситуация в городе сейчас «более чем сложная и менее чем контролируемая». Как отмечается в материале FT, по его мнению, положение ВСУ на этом участке фронта «достигло точки невозврата».

До этого депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что ВСУ теряют Красноармейск, так как российская армия прорвалась в город и смогла наладить логистические маршруты.

11 ноября сообщалось, что в интернете активно распространяется видео, запечатлевшее масштабное передвижение российских войск в Красноармейск.

Передвижение осуществляется колоннами, что в условиях СВО представляет собой значительный риск. Однако благоприятные погодные условия временно ограждают военных от угрозы вражеских беспилотников.

Ранее главком ВСУ заявил о «последнем маневре» ВС РФ в Красноармейске.

СВО: последние новости
