Трамп объявил о достижении соглашения с президентом Сирии

Трамп: я достиг соглашения с аш-Шараа
Khalil Ashawi/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с главой переходной администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп, выступая перед журналистами на церемонии приведения к присяге нового американского посла в Индии, подчеркнул, что достиг соглашения с сирийским лидером. По его словам, будет сделано все возможное, для того, чтобы Сирия стала успешной.

10 ноября министерство финансов США объявило, что Вашингтон сохраняет санкции против бывшего сирийского президента Башара Асада, при этом освобождая Сирию от всеобъемлющего режима ограничений.

В этот же день Трамп начал переговоры в Белом доме с аш-Шараа. Встреча лидеров двух государств проходит в закрытом формате, совместной пресс-конференции или заявления по ее итогам не ожидается.

Ранее временный президент Сирии в ходе визита в США сыграл в баскетбол.

