В МИД Турции рассказали о работе по проекту резолюции СБ ООН по Газе

Обсуждение проекта резолюции СБ ООН по Газе, предусматривающей отправку иностранных сил в анклав, продолжается, документ находится на рассмотрении. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что текст резолюции не должен препятствовать осуществления мирного процесса в Газе в будущем, нельзя допустить его срыва. В настоящее время страны-члены ООН продолжают проводить свои оценки, процедура молчания позволяет тщательно проанализировать проект решения, высказать возражения или разъяснить свою позицию.

Фидан добавил, что подготовка резолюции в СБ ООН имеет первостепенное значение. По его словам, есть группа стран, которые считают, что такая резолюция нужна для реализации последующих этапов всеобъемлющего мирного соглашения.

16 сентября независимая международная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Министерство иностранных дел страны в ответ заявило, что доклад организации был создан «доверенными лицами ХАМАС», а доводы из него уже были «полностью опровергнуты» и являются ложными. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЕС приостановил программы поддержки Израиля.