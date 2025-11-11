Мобилизованные украинцы «убегают» из армии Украины задолго до того, как попадают в подразделения на фронте. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Один военный чиновник сообщил Financial Times, что значительное число недавно мобилизованных солдат убегают задолго до того, как попадают в свои подразделения», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, Киев также столкнулся с ростом числа дезертиров. По данным прокуратуры Украины, в октябре было возбуждено почти 20 000 дел за самовольное оставление части и дезертирство — это самый высокий показатель за месяц в этом году.

До этого президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» также сообщал, что из ВСУ с января по август дезертировали 150 тысяч человек. Он также отметил, что украинская армия является «рабоче-крестьянской», элиты не сражаются в ее рядах.

Ранее на Западе заявили о рекордном уровне дезертирства в рядах ВСУ.